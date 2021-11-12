SPOR HABERLERİ - Azerbaycan Milli Takımı'nda Samet Aybaba sesleri!

Azerbaycan Milli Takımı'nda Samet Aybaba sesleri yükseliyor. Son olarak Adana Demirspor'da çalışan ve Adana ekibini Süper Lig'e taşıyan Aybaba'nın, Azerbaycanlı yetkililer ile görüştüğü ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Teknik direktör Giovanni De Biasi ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Azerbaycan'da milli takım için düşünülen ilk isim Samet Aybaba.

Ajansspor'un haberine göre; Azerbaycanlı yetkililer, tecrübeli hoca ile görüştü ve büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Öte yandan Azeri yöneticiler, Samet Aybaba ile son detayları konuşmak için bu akşam yemekte bir araya gelecekler.

12 MAÇ 1 GALİBİYET

12 maçta sadece 1 galibiyet elde eden De Biasi yönetimindeki Azerbaycan'da Samet Aybaba'nın göreve getirilmesi bekleniyor.

ADANA DEMİRSPOR'U SÜPER LİG'E TAŞIDI

Geçen sezon Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıyan 66 yaşındaki teknik adam ligde Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor gibi şampiyonluk yaşayan takımlarda görev almıştı.

Öte yandan; Azerbaycan milli takımı için daha önce Ertuğrul Sağlam ve Okan Buruk'un da isimleri geçmişti.

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