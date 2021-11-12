12 Kasım 2021, Cuma

FUTBOL

SPOR HABERLERİ - Azerbaycan Milli Takımı'nda Samet Aybaba sesleri!

Flaş gelişme! Samet Aybaba’nın yeni takımı...
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.11.2021

Azerbaycan Milli Takımı'nda Samet Aybaba sesleri yükseliyor. Son olarak Adana Demirspor'da çalışan ve Adana ekibini Süper Lig'e taşıyan Aybaba'nın, Azerbaycanlı yetkililer ile görüştüğü ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Teknik direktör Giovanni De Biasi ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Azerbaycan'da milli takım için düşünülen ilk isim Samet Aybaba.

Ajansspor'un haberine göre; Azerbaycanlı yetkililer, tecrübeli hoca ile görüştü ve büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Öte yandan Azeri yöneticiler, Samet Aybaba ile son detayları konuşmak için bu akşam yemekte bir araya gelecekler.

12 MAÇ 1 GALİBİYET

12 maçta sadece 1 galibiyet elde eden De Biasi yönetimindeki Azerbaycan'da Samet Aybaba'nın göreve getirilmesi bekleniyor.

ADANA DEMİRSPOR'U SÜPER LİG'E TAŞIDI

Geçen sezon Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıyan 66 yaşındaki teknik adam ligde Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor gibi şampiyonluk yaşayan takımlarda görev almıştı.

Öte yandan; Azerbaycan milli takımı için daha önce Ertuğrul Sağlam ve Okan Buruk'un da isimleri geçmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur maç programı açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maç programı açıklandı!
Sahada arkadaşını dövmüştü! O futbolcu için karar belli oldu Sahada arkadaşını dövmüştü! O futbolcu için karar belli oldu
🔥Tüm zamanların en iyileri açıklandı! 🔥Tüm zamanların en iyileri açıklandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör