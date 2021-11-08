09 Kasım 2021, Salı

FUTBOL

TFF'den flaş seyirci kararı! Deplasman yasağı...

TFF’den flaş seyirci kararı! Deplasman yasağı...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 Giriş Tarihi: 08.11.2021

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalayla 9 Kasım'dan itibaren stadyumlara tam kapasite seyirci alınacağını duyurmuştu. Federasyon, bu kararın devam ettiğini fakat deplasman takım seyircisinin tribünlere alınmayacağını belirtti. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde TFF Sağlık Kurulu'nun %100 seyirci alınmasına ilişkin kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul görmüştü.

TFF'den yapılan açıklamayla birlikte 9 Kasım'dan itibaren seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım taraftarının alınacağını, deplasman takım seyircisinin ise alınmayacağı belirtti.

Konuya ilişkin maddede şu ifadeler yer aldı:

Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021 – 2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz.

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