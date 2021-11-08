09 Kasım 2021, Salı

FUTBOL

La Liga'ya damga vurmuştu! Falcao'dan kötü haber...

La Liga’ya damga vurmuştu! Falcao’dan kötü haber...
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.11.2021

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Radamen Falcao İspanya La Liga'da Rayo Vallecano'da sergilediği futbolla göz doldurdu. Kolombiyalı forvet son oynanan Real Madrid maçına sonradan dahil olup bir gol kaydederken daha sonrasında sakatlanıp oyuna devam edemedi. Tecrübeli golcünün 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

İspanya La Liga'da oynanan Real Madrid maçında gol attıktan sonra sakatlanan Rayo Vallecano'nun santrforu Radamel Falcao'nun son durumu açıklandı.

Sağ arka adalesinde yırtılma meydana gelen Falcao'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bu sezon Vallecano formasıyla 8 resmi maça çıkan Kolombiyalı golcü, 5 gol attı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Sürpriz Samet Aybaba iddiası! Yeni adresi... Sürpriz Samet Aybaba iddiası! Yeni adresi...
Bizim Semtin Takımı’nda bu haftaki durak Altıntepsispor! Bizim Semtin Takımı'nda bu haftaki durak Altıntepsispor!
Yeni Bernabeu’da yok yok! Futbol, basketbol, tenis, konser... Yeni Bernabeu'da yok yok! Futbol, basketbol, tenis, konser...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör