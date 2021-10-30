Konyaspor - Fenerbahçe maçının özeti A Spor’da!

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konyaspor - Fenerbahçe maçının özetini A Spor'da izleyebilirsiniz...

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibine 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin gollerini; Soner ve Abdülkerim kaydetti. Sarı-lacivertlilerin tek golü İrfan Can'dan geldi.

Konyaspor - Fenerbahçe maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz...



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