30 Ekim 2021, Cumartesi

FUTBOL

Konyaspor - Fenerbahçe maçının özeti A Spor'da!

Konyaspor - Fenerbahçe maçının özeti A Spor’da!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konyaspor - Fenerbahçe maçının özetini  A Spor'da izleyebilirsiniz...

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibine 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin gollerini; Soner ve Abdülkerim kaydetti. Sarı-lacivertlilerin tek golü İrfan Can'dan geldi.

Konyaspor - Fenerbahçe maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz...

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