28 Eylül 2021, Salı

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Nevşehir Belediyespor 3 - 0 Fethiyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Nevşehir Fethiye’yi farklı geçti!
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Giriş Tarihi: 28.09.2021

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor evinde Fethiyespor ile kozlarını paylaştı. Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanan ve Alkan Parsak'ın yönettiği müsabaka ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 14.30'da başlayan karşılaşmada Nevşehir Belediyespor sahasında Fethiyespor'u ağırladı.

Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanan ve Alkan Parsak'ın yönettiği karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Nevşehirspor'a galibiyeti getiren goller; Samet Dağlı, Malik Karaahmet ve Cemal Doğu'dan geldi.

STAT: Gazi
HAKEMLER: Alkan Parsak, Mustafa Onur Özgenç, Musa Murat Emre
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan, Mahsut, Abdullah (Dk. 80 Muammer), Aydın (Dk. 63 Ahmet), Emre Işık, Hüseyin, Malik (Dk.86 Kazım), Emre Kars, Samet (Dk.80 Yıldıray), Aykut, Ömer (Dk. 63 Cemal)
FETHİYESPOR: Enes, Şahan, Soner, Hakan Yakup, Özgür, Turgay (Dk.64 Serhan, Dk.77,Talha), Burak, Onur, Berkin (Dk.64 Serhat), Mehmet, İbrahim
GOLLER: Dk.27 Samet, Dk. 55 Malik, Dk. 88 Cemal (Nevşehir Belediyespor)
SARI KART: Abdullah (Nevşehir Belediyespor), Burak (Fethiyespor)

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