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FUTBOL

SPOR HABERİ: Sürpriz Samet Aybaba iddiası! Yeni adresi...

Sürpriz Samet Aybaba iddiası! Yeni adresi...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Son dakika spor haberleri: Son olarak Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran Samet Aybaba ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Okan Buruk'un ardından deneyimli teknik adamın da Azerbaycan Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında olduğu öğrenildi.

Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından biri olan Samet Aybaba, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için en güçlü adaylar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk ile görüşmelere başlayan Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun, tecrübeli teknik adama 2+2 yıllık sözleşme önerdiği ortaya çıkmıştı. Federasyon yetkileri şimdi de Samet Aybaba ile görüşecek.

Akşam'ın haberine göre; Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, Aybaba ile önümüzdeki hafta bir görüşme yapacak. Bu görüşmeden çıkacak sonuca göre bir yol haritası belirlenecek. 66 yaşındaki başarılı çalıştırıcı Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştırmaya sıcak bakıyor.

Samet Aybaba en son Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdiği Adana Demirspor'u çalıştırıyordu. Aybaba, 3 hafta sonunda takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Başarılı çalıştırıcı Adana Demirspor'un başında çıktığı 14 maçta ise 2.36 puan ortalamasını yakalamasını bildi. Aybaba, Beşiktaş'ın başında ise 38 maça çıktı ve 1.76'lık puan ortalaması yakaladı.

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