UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor. Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız. İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum...

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.

İşte 1 sıra yükseldiğimiz UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum: 21- NORVEÇ: 24.000



20- DANİMARKA: 24.175



19- YUNANİSTAN: 24.700



18- TÜRKİYE: 25.100 (Yunanistan'ı geçerek 1 sıra yükseldik ve 18. sıraya çıktık.)



17- GÜNEY KIBRIS: 25.125



16- ÇEKYA: 25.200



15- HIRVATİSTAN: 25.400



14- İSVİÇRE: 27.925



13- BELÇİKA: 29.200



12- SIRBİSTAN: 29.375



11- UKRAYNA: 31.400



10- RUSYA: 32.082



9- İSKOÇYA: 32.700



8- AVUSTURYA: 34.850



7- HOLLANDA: 40.500



6- PORTEKİZ: 47.049



5- FRANSA: 50.415



4- ALMANYA: 66.927



3- İTALYA: 69.045

