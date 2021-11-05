06 Kasım 2021, Cumartesi

FUTBOL

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor. Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız. İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum...

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

İşte 1 sıra yükseldiğimiz UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:

21- NORVEÇ: 24.000

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

20- DANİMARKA: 24.175

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

19- YUNANİSTAN: 24.700

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

18- TÜRKİYE: 25.100 (Yunanistan'ı geçerek 1 sıra yükseldik ve 18. sıraya çıktık.)

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

17- GÜNEY KIBRIS: 25.125

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

16- ÇEKYA: 25.200

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

15- HIRVATİSTAN: 25.400

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

14- İSVİÇRE: 27.925

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

13- BELÇİKA: 29.200

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

12- SIRBİSTAN: 29.375

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

11- UKRAYNA: 31.400

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

10- RUSYA: 32.082

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

9- İSKOÇYA: 32.700

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

8- AVUSTURYA: 34.850

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

7- HOLLANDA: 40.500

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

6- PORTEKİZ: 47.049

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

5- FRANSA: 50.415

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

4- ALMANYA: 66.927

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

3- İTALYA: 69.045

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

2- İSPANYA: 84.998

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

1- İNGİLTERE: 94.926

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