Hakan Çalhanoğlu'dan şampiyonluk sözleri: Roma ve Napoli...
Kariyerine İtalya Serie A takımlarından Inter'de devam eden Hakan Çalhanoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalahanoğlu, "Roma ve Napoli lige harika bir başlangıç yaptı. Atalanta da onları takip ediyor. Zirve yarışında bize başka hangi takım katılır bilmiyorum ancak geçen sezondan sonra bu sene de favori biziz" ifadelerini kullandı.
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Atalanta maçı öncesi şampiyonluk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Corriere dello Sport'a konuşan Hakan, bu sene de şampiyonluğun favorisi olduklarını belirtti.
"Birçok takım sonuna kadar mücadele edecektir" diyen milli futbolcu, "Roma ve Napoli lige harika bir başlangıç yaptı. Atalanta da onları takip ediyor. Zirve yarışında bize başka hangi takım katılır bilmiyorum ancak geçen sezondan sonra bu sene de favori biziz" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Inter formasıyla 5 maça çıkan Hakan, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.
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