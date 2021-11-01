01 Kasım 2021, Pazartesi

FUTBOL

Sevilla Lille maçı öncesi Burak Yılmaz şoku!

Hocası açıkladı! Burak’tan kötü haber...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz Lille'in Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla ile deplasmanda oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek. Fransız ekibinin teknik direktörü Jocelyn Gourvennec yapmış olduğu açıklamada "Burak Yılmaz hasta ve basın toplantısında yok. Lille'de kaldı" dedi.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 2 puanla 3. sırada yer alan Ligue 1 ekibi Lille, Sevilla deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor.

Lille'in milli yıldızı Burak Yılmaz, bu maçta arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jocelyn Gourvennec, "Burak Yılmaz hasta ve basın toplantısında yok. Lille'de kaldı" dedi.

Bu sezon Lille formasıyla 14 maça çıkan Burak, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

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