01 Kasım 2021, Pazartesi

FUTBOL

Sergio Kun Agüero'nun son durumu belli oldu

Oyuna devam edememişti! Son durumu belli oldu
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

İspanya La Liga'da Barcelona'nın sahasında Deportivo Alaves ile oynadığı maçta rahatsızlanarak oyundan çıkan Sergio Kun Agüero'nun son durumu belli oldu. Arjantinli futbolcu, detaylı incelemelerin ardından 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacak.

İspanya La Liga'da Barcelona'nın Deportivo Alaves ile oynadığı karşılaşmada rahatsızlanan Sergio Kun Agüero'nun son durumu belli oldu.

Göğsünde hissettiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Arjantinli golcüye kardiyoloji tetkiklerinin yapılmasının ardından kardiyak aritmi yani kalp ritmi bozukluğu teşhisi kondu.

Agüero'nun rahatsızlığıyla ilgili daha detaylı incelemeler de yapıldı ve 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Öte yandan Agüero'nun bu rahatsızlık sonrası futbol hayatıyla ilgili endişe duyduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Barcelona'nın Alaves'i konuk ettiği karşılaşmada Sergio Agüero nefes darlığı nedeniyle karşılaşmayı yarıda bırakmıştı.

Arjantinli yıldız maçın 40. dakikasında nefes almakta zorlandığını işaret ederek kendisini yere bırakmıştı. Sağlık görevlileri oyuna girerek Agüero'ya müdehale etmişti. Yıldız oyuncu daha sonra ayağa kalkarak sahayı yürüyerek terk etmişti.
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