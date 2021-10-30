SPOR HABERLERİ - Dünyanın en ilginç statları açıklandı! Türkiye'den...
İngiliz basınından Daily Star, mimari ve mühendislik açısından dünyanın en ilginç stadyumlarını açıkladı. Listede Türkiye'den bir stat da yer aldı. İşte o liste...
İngilizlerin ünlü yayın organı Daily Star, dünya üzerinde bulunan mimari ve mühendislik açısından en ilginç stadyumları listesini duyurdu. Bu listede Türkiye'den bir stat da yer aldı. İşte o liste...
Estadio Hernando Siles - Bolivya
Stadion Vozdovac - Sırbistan
Estadio Municipal de Braga - Portekiz
Igraliste Batarija - Hırvatistan
Mmabatho Stadium - Güney Afrika
Ottmar Hitzfeld Gspon Arena - İsviçre
The Float Marina Bay - Singapur
Timsah Park - Bursaspor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...