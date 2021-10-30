30 Ekim 2021, Cumartesi

FUTBOL

SPOR HABERLERİ - Dünyanın en ilginç statları açıklandı! Türkiye'den...

İngiliz basınından Daily Star, mimari ve mühendislik açısından dünyanın en ilginç stadyumlarını açıkladı. Listede Türkiye'den bir stat da yer aldı. İşte o liste...

SPOR HABERLERİ - Dünyanın en ilginç statları açıklandı! Türkiye’den...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.10.2021

İngilizlerin ünlü yayın organı Daily Star, dünya üzerinde bulunan mimari ve mühendislik açısından en ilginç stadyumları listesini duyurdu. Bu listede Türkiye'den bir stat da yer aldı. İşte o liste...

SPOR HABERLERİ - Dünyanın en ilginç statları açıklandı! Türkiye’den...

Estadio Hernando Siles - Bolivya

SPOR HABERLERİ - Dünyanın en ilginç statları açıklandı! Türkiye’den...

Stadion Vozdovac - Sırbistan

SPOR HABERLERİ - Dünyanın en ilginç statları açıklandı! Türkiye’den...

Estadio Municipal de Braga - Portekiz

SPOR HABERLERİ - Dünyanın en ilginç statları açıklandı! Türkiye’den...

Igraliste Batarija - Hırvatistan

SPOR HABERLERİ - Dünyanın en ilginç statları açıklandı! Türkiye’den...

Mmabatho Stadium - Güney Afrika

SPOR HABERLERİ - Dünyanın en ilginç statları açıklandı! Türkiye’den...

Ottmar Hitzfeld Gspon Arena - İsviçre

SPOR HABERLERİ - Dünyanın en ilginç statları açıklandı! Türkiye’den...

The Float Marina Bay - Singapur

SPOR HABERLERİ - Dünyanın en ilginç statları açıklandı! Türkiye’den...

Timsah Park - Bursaspor

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