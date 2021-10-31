31 Ekim 2021, Pazar

FUTBOL

Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Merkez Hakem Kurulu, bugün TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.

Dr. Ferhat Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:

Başkan: Dr. Ferhat Gündoğdu
Başkan Vekili: Ahmet Şahin
PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu): Dr. Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım
EPAK (Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu): Sebahattin Şahin, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi
BAL (Bölgesel Amatör Ligler) Sorumlusu: Nihat Mızrak
Kadın Hakemler Sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu
Plaj Futbolu Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
Futsal Sorumlusu: Nihat Mızrak
1'inci Bölge Sorumlusu: Ahmet Şahin
2'nci Bölge Sorumlusu: Yunus Yıldırım
3'üncü Bölge Sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu
4'üncü Bölge Sorumlusu: Sebahattin Şahin
5'inci Bölge Sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu
6'ncı Bölge Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
7'nci Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi
8'inci Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak

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