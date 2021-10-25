A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Sırbistan!
A Milli Kadın Futbol Takımı'mız, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele 26 Ekim Salı günü saat 19.00'da başlayacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında 26 Ekim Salı günü Sırbistan'a konuk olacak.
FK Metalac Stadı'nda yapılacak maç TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Katalin Sipos yönetecek. Anita Vad ile Judit Kulcsar'ın yardımcı hakem olacağı müsabakada dördüncü hakemlik görevini Kata Tünde Balint üstlenecek.
Gruptaki ilk maçında deplasmanda Portekiz ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında İstanbul'da Bulgaristan'ı 1-0 mağlup etti. Türkiye, 6 takımlı grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor.
İki maçını da kaybeden Sırbistan'ın ise puanı bulunmuyor.
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