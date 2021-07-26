UEFA'dan Avrupa Konferans Ligi'nde Arda Kardeşler'e görev!

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Malta'nın Hibernians ile San Marino'nun Folgore takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi İkinci Eleme Turu maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Malta'nın Hibernians ile San Marino'nun Folgore takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Malta'nın Ta'Qali şehrindeki Centenary Stadı'nda yarın oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ali Saygın Ögel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

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