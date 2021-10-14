14 Ekim 2021, Perşembe

FUTBOL

1936 Bismilspor Gökhan Emreciksin'i kadrosuna kattı!

Gökhan Emreciksin’in yeni takımı belli oldu!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giyen Gökhan Emreciksin, Diyarbakır BAL Ligi'nde mücadele eden 1936 Bismilspor ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada "Transfer sürecinde emeği olan Başta Bismil Kaymakamımız Sayın Enver Hakan Zengince'ye, Yönetici ve Başkanlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız." İfadeleri kullanıldı. | Son dakika spor haberleri

Diyarbakır BAL (Bölgesel Amatör Ligi) Ligi ekibi 1936 Bismilspor, bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor, Ankaragücü ve Konyaspor gibi takımlarda da forma giymiş olan tecrübeli futbolcu Gökhan Emreciksin'i transfer etti.

37 yaşındaki futbolcuyla kulüp binasında resmi sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Transfer sürecinde emeği olan Başta Bismil Kaymakamımız Sayın Enver Hakan Zengince'ye, Yönetici ve Başkanlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız." İfadeleri kullanıldı.

Tecrübeli futbolcu Gökhan Emreciksin geçtiğimiz sezon İzmirspor forması giyiyordu.

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