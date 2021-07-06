FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turunda Bosna Hersek'in FK Velez ile Kuzey İrlanda'nın Coleraine takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Bosna Hersek'in Saraybosna şehrindeki Grbavica Stadı'nda 8 Temmuz Perşembe günü oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

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