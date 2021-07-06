06 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Abdulkadir Bitigen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde FK Velez - Coleraine maçını yönetecek!
FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen'e UEFA'dan görev verildi. Bitigen, UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turunda FK Velez ile Coleraine takımları arasında oynanacak olan maçı yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turunda Bosna Hersek'in FK Velez ile Kuzey İrlanda'nın Coleraine takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.
Bosna Hersek'in Saraybosna şehrindeki Grbavica Stadı'nda 8 Temmuz Perşembe günü oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.
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