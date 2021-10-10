10 Ekim 2021, Pazar

FUTBOL

Emre Belözoğlu - Milli Takım birlikteliği neden gerçekleşmedi? Sebebi ortaya çıktı

Milli Takım haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş, teknik ekibine dahil etmek için Emre Belözoğlu ile görüştüklerini açıklasa da birliktelik gerçekleşmemişti. Genç teknik adam, geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile resmi sözleşme imzalarken, Belözoğlu'nun milli takıma neden gitmediği de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Emre Belözoğlu - Milli Takım birlikteliği neden gerçekleşmedi? Sebebi ortaya çıktı
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 Giriş Tarihi: 10.10.2021

EURO 2020'de sıfır puanla dönülmesinin ardından ekibine takviye yapmak isteyen dönemin teknik direk direktörü Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'na teklifte bulunmuş ama birliktelik gerçekleşmemişti. Bunun da nedeni Belözoğlu'nun 7 kişilik bir ekiple ay yıldızlı takıma gitmek istemesiydi.

Emre Belözoğlu - Milli Takım birlikteliği neden gerçekleşmedi? Sebebi ortaya çıktı

KENDİSİ İLE BİRLİKTE 7 İSİM İSTEDİ

Ajansspor'un haberine göre; Belözoğlu, Güneş ile yaptığı görüşmede kendisiyle birlikte milli ekibe Turgay Atay, Altay Dağdelen, Beri Pardo, Mustafa Özdemir ve Carlos Cascallana... Aslında Belözoğlu, 7 kişiyle gelmek istiyordu ama sunduğu ilk listeye Dolu Arslan'ı eklemedi.

Emre Belözoğlu - Milli Takım birlikteliği neden gerçekleşmedi? Sebebi ortaya çıktı

Belözoğlu'nun listesindeki UEFA Pro Lisanslı antrenör Turgay Altay, tam 12 yıl boyunca Aykut Kocaman ile çalıştıktan sonra bu yıl yollarını ayırmıştı.

Emre Belözoğlu - Milli Takım birlikteliği neden gerçekleşmedi? Sebebi ortaya çıktı

Kaleci antrenörü olarak düşünülen Altay Dağdelen de Fenerbahçe'de 90'larda futbol oynamıştı. Dağdelen, Trabzonspor'da kaleci antrenörlüğü yaptı.

Emre Belözoğlu - Milli Takım birlikteliği neden gerçekleşmedi? Sebebi ortaya çıktı

Analist Beri Pardo, Fenerbahçe'yi kısa bir süre çalıştıran Phillip Cocu'nun ekibinde yer almıştı. Mustafa Özdemir ise futbol istatastiki verileri sunan OPTA'nün Türkiye temsilcilerinden.

Emre Belözoğlu - Milli Takım birlikteliği neden gerçekleşmedi? Sebebi ortaya çıktı

İspanyol kondisyoner Carlos Cascallana, 2008'de Fenerbahçe'yi çalıştıran Luis Aragones'in, 2010'daysa Beşiktaş'ta Bernd Schuster'in ekibinde yer almıştı.

Emre Belözoğlu - Milli Takım birlikteliği neden gerçekleşmedi? Sebebi ortaya çıktı

Emre Belözoğlu'nun daha sonra ekibe eklemek istediği bir diğer isim de atletik performans uzmanı Dolu Arslan'dı.

Emre Belözoğlu - Milli Takım birlikteliği neden gerçekleşmedi? Sebebi ortaya çıktı

Şenol Güneş, bu kadar geniş kadroyla gelmesi halinde kamuoyunda bir nevi 'gölge teknik direktör' tartışması yaratacağı için Emre Belözoğlu'na onay vermedi. 6-1'lik Hollanda yenilgisinden sonra Güneş, A Milli Takım'dan ayrıldı. Emre Belözoğlu ise Aykut Kocaman'ın ayrılığından sonra Başakşehir'in başına geçti.

Emre Belözoğlu - Milli Takım birlikteliği neden gerçekleşmedi? Sebebi ortaya çıktı

Belözoğlu, Başakşehir'e Şenol Güneş'e önerdiği isimlerden sadece birini götürdü. O da, ilk etapta listesinde olmayan Dolu Arslan'dı. Aslında Dolu Arslan da Şenol Güneş'e yabancı bir isim değildi çünkü Beşiktaş'ta ekibinde bulunan bir isimdi. Hal böyle olunca Güneş cephesi de "Emre Belözoğlu, milli takıma getirmek istediği isimleri neden kendi çalıştırdığı Başakşehir'e götürmedi?" diye soruyor.

Emre Belözoğlu - Milli Takım birlikteliği neden gerçekleşmedi? Sebebi ortaya çıktı

Başakşehir'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Emre Belözoğlu'nun 7 kişilik teknik ekibinde şu isimler yer alıyor: Yardımcı antrenörler Selçuk Şahin ve Pierre Webo, atletik performans uzumanları Dolu Arslan ve Osman Ateş, maç ve performans analiz uzmanları Metin Çakıroğlu ve Serhat Doğan, kaleci antrenörü Behram Zülaloğlu.

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