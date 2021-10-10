Emre Belözoğlu - Milli Takım birlikteliği neden gerçekleşmedi? Sebebi ortaya çıktı

Belözoğlu, Başakşehir'e Şenol Güneş'e önerdiği isimlerden sadece birini götürdü. O da, ilk etapta listesinde olmayan Dolu Arslan'dı. Aslında Dolu Arslan da Şenol Güneş'e yabancı bir isim değildi çünkü Beşiktaş'ta ekibinde bulunan bir isimdi. Hal böyle olunca Güneş cephesi de "Emre Belözoğlu, milli takıma getirmek istediği isimleri neden kendi çalıştırdığı Başakşehir'e götürmedi?" diye soruyor.