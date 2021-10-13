Marsilya'nın efsaneler karmasıyla UNICEF karşılaştı! Didier Drogba hat-trick yaparken Samir Nasri'nin son hali herkesi şaşırttı

Gösteri maçında Marsilya'nın efsaneler karması ile UNICEF karşı karşıya geldi. Marsilya'nın 7-4 kazandığı mücadelede, bir dönem Galatasaray forması da giyen Didier Drogba hat-trick yaptı. Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması da giyen Samir Nasri'nin son hali herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski golcü Didier Drogba, gösteri maçında hat-trick yaptı. Marsilya'nın efsaneler karması ve UNICEF'in karşılaştığı mücadeleyi 7-4 Marsilya kazandı. Karşılaşmada Antalyaspor forması da giyen Samir Nasri'nin kilolu görünümü dikkat çekti.

Fransız kulübü Marsilya'nın efsaneler karması, gösteri maçında UNICEF takımıyla karşılaşırken, mücadeleye Drogba ve Nasri damgasını vurdu. Formula 1 pilotu Pierre Gasly ile eski futbolcular Didier Drogba, Samir Nasri, Robert Pires ve Marcel Desailly gibi isimlerin forma giydiği mücadele, Marsilya efsaneler karmasının 7-4 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmada 3 gol atan eski Galatasaraylı yıldız Dider Drogba formundan bir şey kaybetmediğini ispatlarken, futbolseverlerin de beğenisini kazandı.

NASRI'NİN GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU!

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Antalyaspor forması giyen Fransız oyuncu Samir Nasri, fazla kilolarıyla dikkat çekti. Henüz 34 yaşındayken futbola veda eden Nasri, hayranlarını adeta şoka uğrattı.

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