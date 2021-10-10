10 Ekim 2021, Pazar

FUTBOL

FIFA'dan Halis Özkahya ve Halil Umut Meler'e görev

FIFA’dan Özkahya ve Umut Meler’e görev!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

FIFA kokartlı Türk hakemlerimiz Halis Özkahya ve Halil Umut Meler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde düdük çalacak. Özkahya, 12 Ekim Salı günü D Grubu'nda Kazakistan ile Finlandiya arasında oynanacak müsabakayı yönetirken, Halil Umut Meler de 12 Eylül Salı günü I Grubu'ndaki San Marino - Andorra karşılamasını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakemler Halis Özkahya ve Halil Umut Meler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde görev alacak. Halis Özkahya, 12 Ekim Salı günü D Grubu'nda Kazakistan ile Finlandiya arasında oynanacak müsabakayı yönetecek. Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.

SAN MARİNO - ANDORRA MAÇI HALİL UMUT MELER'İN

Öte yandan FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler de 12 Eylül Salı günü I Grubu'ndaki San Marino - Andorra karşılamasını yönetecek. San Marino'nun Serravalle şehrindeki San Marino Stadyumu'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak.



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