11 Ekim 2021, Pazartesi

FUTBOL

UEFA'dan Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev! Belarus ile Liechtenstein maçında...

UEFA’dan Yaşar Kemal Uğurlu’ya görev!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Belarus ile Liechtenstein arasındaki maçını yönetecek hakem belli oldu. Mücadelede FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Belarus ile Liechtenstein arasındaki maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Yaşar Kemal Uğurlu, Belarus ile Liechtenstein takımları arasında yarın oynanacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu müsabakasında görev alacak.

Belarus'un Borisov Stadyumu'ndaki karşılaşmada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

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