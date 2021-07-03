Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Uzun süredir teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile anlaştı. Peki, Vitor Pereira kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Vitor Pereira hangi takımlarda görev aldı?

Fenerbahçe'de bir süredir devam eden teknik direktör belirsizliği son buldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Pereira, 2015-2016 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve ligi ikinci sırada bitirmişti. O sezon şampiyon Beşiktaş olmuştu. Son olarak Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai SIPG'de görev alan deneyimli teknik adamın kariyerinde 5'i lig olmak üzere toplam 8 kupa bulunuyor. Sarı-lacivertli taraftarlar yeni teknik direktörlerinin kariyerini sıkça aratırken en merak edilen konulardan biri de Pereira'nın çalıştırdığı takımlar...

VITOR PEREIRA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

52 yaşındaki Portekizli teknik direktör, kariyerine Portekiz ekiplerinden Sanjoanense'de başladı. Ardından Espinho ve Santa Clara'da teknik direktörlük yapan Pereira, Porto'da yardımcı antrenörlüğe getirildi. 2011-2013 yılları arasında Porto'nun teknik direktörlüğünü yapan deneyimli çalıştırıcı, Al Ahli, Olympiakos, Fenerbahçe, 1860 Münih ve son olarak da Shanghai SIPG takımında görev aldı. Pereira'nın Fenerbahçe'deki ilk döneminde maç başı puan ortalaması 2.07'ydi. Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ve Türkiye maceraları dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.

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