06 Ekim 2021, Çarşamba

FUTBOL

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Simon Kjaer'in Milan ile yolları ayrılıyor mu?

Kjaer’den Milan itirafı! Anlaşma sağlayamadık...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Danimarkalı savunma oyuncusunun adı sezon başında birçok takımla anılmıştı. Kjaer, "Milan ile yeni sözleşme imzalamaya yakın mıyım? Hayır. Ancak yine de bu kulüp için oynamaktan son derece mutluyum. Bu sezon futbolda o kadar çok zaman geçirdim ki bu konuya odaklanamadım." dedi.

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'da top koşturan Simon Kjaer, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni kontrat imzalamak için henüz kulüple anlaşamadığını söyleyen Kjaer, "Milan ile yeni sözleşme imzalamaya yakın mıyım? Hayır. Ancak yine de bu kulüp için oynamaktan son derece mutluyum. Bu sezon futbolda o kadar çok zaman geçirdim ki bu konuya odaklanamadım. Hem kulüpte hem de şehirde kendimi iyi hissediyorum. Milan'da oynamayı ve hayattan zevk almayı seviyorum. Kulüp, benim fikrimi ve durumumu biliyor. Sorunu çözmek için beni arayabileceklerini biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Danimarkalı stoper, bu sezon Milan formasıyla 5 resmi maçta görev aldı.
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