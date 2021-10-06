06 Ekim 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Yeni kontrat imzalamak için henüz kulüple anlaşamadığını söyleyen Kjaer, "Milan ile yeni sözleşme imzalamaya yakın mıyım? Hayır. Ancak yine de bu kulüp için oynamaktan son derece mutluyum. Bu sezon futbolda o kadar çok zaman geçirdim ki bu konuya odaklanamadım. Hem kulüpte hem de şehirde kendimi iyi hissediyorum. Milan'da oynamayı ve hayattan zevk almayı seviyorum. Kulüp, benim fikrimi ve durumumu biliyor. Sorunu çözmek için beni arayabileceklerini biliyorlar." ifadelerini kullandı.
Danimarkalı stoper, bu sezon Milan formasıyla 5 resmi maçta görev aldı.
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Simon Kjaer'in Milan ile yolları ayrılıyor mu?
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Danimarkalı savunma oyuncusunun adı sezon başında birçok takımla anılmıştı. Kjaer, "Milan ile yeni sözleşme imzalamaya yakın mıyım? Hayır. Ancak yine de bu kulüp için oynamaktan son derece mutluyum. Bu sezon futbolda o kadar çok zaman geçirdim ki bu konuya odaklanamadım." dedi.
İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'da top koşturan Simon Kjaer, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Yeni kontrat imzalamak için henüz kulüple anlaşamadığını söyleyen Kjaer, "Milan ile yeni sözleşme imzalamaya yakın mıyım? Hayır. Ancak yine de bu kulüp için oynamaktan son derece mutluyum. Bu sezon futbolda o kadar çok zaman geçirdim ki bu konuya odaklanamadım. Hem kulüpte hem de şehirde kendimi iyi hissediyorum. Milan'da oynamayı ve hayattan zevk almayı seviyorum. Kulüp, benim fikrimi ve durumumu biliyor. Sorunu çözmek için beni arayabileceklerini biliyorlar." ifadelerini kullandı.
Danimarkalı stoper, bu sezon Milan formasıyla 5 resmi maçta görev aldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...