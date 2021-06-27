Galatasaray'ın ilgilendiği Barış Alper Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Gol ve asist sayısı ne? | GS haberleri
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü forması giyen ve Süper Lig devlerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz ile ilgileniyor. Galatasaray'ın gündemindeki Barış Alper Yılmaz'ın yaşamı, kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Barış Alper Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Gol ve asist sayısı ne?
Barış Alper Yılmaz transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Süper Lig devlerinin dikkatini çekti. Bir süredir 21 yaşındaki yıldız adayının peşinde olan Galatasaray, Ankara Keçiörengücü ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Barış Alper Yılmaz ile de her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, transferi yakın zamanda duyurmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın bu hamlesi sonrası Barış Alper Yılmaz, en çok merak edilen isimler arasına girdi.
BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?
Barış Alper Yılmaz 23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de doğdu. Kariyerine Rize Özel İdare Spor'da başlayan genç futbolcu, 2017 yılında Ankara Demirspor'a transfer oldu. 21 yaşındaki hücum oyuncusu 2020 yılında dikkatleri üzerine çektiği Ankara Keçiörengücü'nün yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Keçiörengücü'nde 34 maça çıkan Barış Alper, 8 gol ve 5 asist yaparak yıldızını parlattı.Türkiye Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen genç yıldız adayı, sol kanat mevkisinin haricinde, santrfor ve sağ kanat bölgelerinde görev alabiliyor.
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