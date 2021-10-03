Manchester United'dan Real Madrid'e! Edinson Cavani...
Manchester United'ın yıldız forveti Edinson Cavani için flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Uruguaylı forvetin devre arasında Real Madrid'e gideceği öğrenildi.
Manchester United'ın Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani için İspanya'dan transfer iddiası geldi.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Manchester United ile sözleşmesini bir yıl daha uzatan Cavani için Ronaldo'nun transferinden sonra işler ters tepti.
Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a ani geri dönüşü sonrası pabucu dama atılan Cavani'nin takımdan ayrılmaya sıcak baktığı vurgulanırken yıldız golcünün Real Madrid'e transferi gündemde.
Bu sezon yalnızca 4 maçta toplam 120 dakika süre alabilen Edinson Cavani'nin forma bulamaması durumunda Ocak ayında takımdan ayrılacağı söylentileri güçleniyor.
Cavani geçen sezon Manchester United formasını tüm kulvarlarda 39 kez giymiş ve 17 golün yanı sıra 5 asist yapmıştı.
34 yaşındaki yıldız golcü PSG ve Napoli gibi önemli takımlarda da formaları da giymişti. Cavani, Real Madrid'e transfer olursa Serie A, Ligue 1 ve Premier Lig'in ardından La Liga'da da top koşturacak.
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