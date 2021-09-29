29 Eylül 2021, Çarşamba

FUTBOL

Hendekspor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Hendekspor - 52 Orduspor FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Hendekspor ile 52 Orduspor FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hendekspor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hendekspor - 52 Orduspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Hendekspor ve 52 Orduspor FK karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Hendekspor - 52 Orduspor FK maçı, 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

HENDEKSPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hendekspor - 52 Orduspor FK maçı 29 Eylül Çarşamba günü 15:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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