07 Haziran 2021, Pazartesi

FUTBOL

Trabzonspor'un gündemindeki Marek Hamsik kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

Marek Hamsik kimdir?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

forması giyen , transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler Marek Hamsik'in yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Marek Hamsik kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Marek Hamsik kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

MAREK HAMSIK KİMDİR?

Marek Hamsik 27 Temmuz 1987 yılında dünyaya geldi. Banská Bystrica'da doğan Hamšík, adındaki daha küçük bir takımda kendine yer edindi. 15 yaşındayken 'nın gelecek vadeden oyuncuları arasında sayılmaya başlamıştı ve başkent ekibi , 2002 yazında onu transfer etti.

Hamšík iki yıl Slovan Bratislava'nın genç takımında forma giyerek kendini geliştirdi ve bu sure içinde, a takımla yalnızca bir maça çıktı. A takımda oynadığı bu ilk ve tek maçta gol attı. 2004 yazında, henüz 17 yaşındayken, 'nın takımına transfer oldu. Brescia, Hamšík'in transferine sadece 500 bin Avro harcadı. Hamšík, sonbaharı ve kışın ilk bölümünü yedek kulübesinde geçirdi ve ilk forma şansını Mart 2005'te karşısında buldu. İlk sezonda pek etkileyici bir performans sergileyemedi ve Brescia o yıl ligi sondan ikinci bitirerek Serie A'ya veda etti.

2005-2006 sezonunda, Brescia formasıyla 24 maça çıktı ama takımı yine hayal kırıklığı yaratarak 'yi 10. sırada bitirdi. Ertesi sezon, heyecan verici orta saha oyuncusu için çıkış yılı oldu. 40 maçta 10 gol attı ama Brescia, Serie A'ya yine çıkamadı. Buna rağmen Hamšík, büyük kulüplerin takibine girdi. , , ve gibi büyük kulüpler oyuncuyla ilgilendiğini açıklasa da SSC kulübü Slovak oyuncunun transfer savaşından galip çıkan taraf oldu.

Hamšík, 28 Haziran 2007'de Brescia'dan ayrılarak Napoli'ye transfer oldu. Napoli, Brescialı genç yetenek için 5.5 milyon Avro ödedi. Hamšík, Napoli formasıyla döndüğü Serie A'ya iyi bir başlangıç yaparak ilk maçı olan Coppa Italia mücadelesinde Cesena karşısında bir gole ve bir de asiste imza attı. Takımın ilk on birinin değişmez isimlerinden biri olmayı başaran Hamšík'in takım içerisinde kilit rol oynamaya başlamasıyla Napoli ligi 8. sırada tamamladı. 2007-2008 sezonunda 37 lig maçında kaydettiği 9 golle Napoli'nin en golcu futbolcusu olan Hamšík, orta sahanın ortasında ve solunda etkinlik göstererek form grafiğini yükseltti. Napoli'nin ardından Çin'e giden ancak burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza attı. 33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı 1 de asist yaptı.

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