28 Eylül 2021, Salı

FUTBOL

Çankaya FK - Ofspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Çankaya FK - Ofspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 Giriş Tarihi: 28.09.2021

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Çankaya FK ile Ofspor karşı karşıya gelecek.Mücadele öncesinde merak edilien konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çankaya FK - Ofspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Çankaya FK - Ofspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Çankaya FK ve Ofspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Çankaya FK - Ofspor maçı, 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

ÇANKAYA FK - OFSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çankaya FK - Ofspor maçı 29 Eylül Çarşamba günü 15:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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