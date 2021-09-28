Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da devam ediyor! 2. turda 6 maç oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 12 takım sahne alıyor, 50 ekibin mücadele edeceği 2. tur karşılaşmaları A Spor’dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara geliyor. İşte o maçlar ve saatleri... | Son dakika spor haberleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı 28 Eylül Salı günü oynanacak 6 maçla sürüyor. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupanın 2. Turu'nda TFF 3. Lig'de yer alan takımlardan 50'si mücadele edecek.
Kupada bugün; Elazığspor-Arnavutköy Bld., K.Karaköprü Bld.- Kızılcabölük, Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor, Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor, Edirnespor- Çatalcaspor, İçel İdmanyurdu-Bitexen Düzcespor maçları oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmaların normal süresi berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda bir üst tura yükselecek takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Kupada yarın ve perşembe günü de maçlar oynanacak. Karşılaşmalar A Spor'dan ekranlara gelecek.
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