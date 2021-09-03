Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri ve yaşamı...
Beşiktaş'ın transferin son günü Barcelona'dan kiraladığı yıldız orta saha Miralem Pjanic'in yaşamı, kariyeri ve tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Miralem Pjanic kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
2021-2022 sezonu için hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş, son olarak dünyaca ünlü orta saha Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı. Futbolseverler yıldız futbolcu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Miralem Pjanic kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
MIRALEM PJANIC KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Miralem Pjanic, 2 Nisan 1990 yılında Zvornik'te doğdu. Bosna Hersekli olan yıldız futbolcunun Lüksemburg pasaportu da bulunuyor. Pjanic 2004 yılında Schifflange 95 takımından Metz'in altyapısına katıldı. Dikkatleri kısa sürede üzerine çeken Pjanic, A takım kadrosuna dahil edildi. Bosnalı yıldız, Metz formasıyla çıktığı 38 maçta 5 gol, 2 asistle oynadı. Bu performansın ardından Haziran 2008'de ülkenin en köklü ekiplerinden olan Lyon'a 7,5 milyon euro bedelle transfer oldu. Pjanic, Lyon'da 3 sezon geçirdi. 121 maçta 16 gol, 21 asistle skora katkı yapan Boşnak oyuncu, Ağustos 2011'de 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'ya katıldı. Başkent ekibinde toplam 185 maça çıktı ve 30 gol, 44 asistle skora katkı verdi. Pjanic'in bir sonraki durağı Serie A devi Juventus oldu. 32 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a imza atan Pjanic, Siyah Beyazlı formayı giydiği 4 yılda toplam 7 kupa kazandı. Ardından Barcelona'ya tam 60 milyon Euro (590 milyon TL) bonservis karşılığında imza attı.
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