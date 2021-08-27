27 Ağustos 2021, Cuma
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Fox Sport'un haberine göre Royal Antwerp'in Danimarkalı teknik direktörü Brian Priske, oyuncularına Avrupa Ligi gruplarına kaldıkları takdirde basın toplantısına kıyafetleri olmadan katılacağının sözünü verdi. Antwerp, Omonia'yı penaltılarda eledi ve Priske maç sonunda sözünü tutarak kıyafetsiz ve sadece belindeki havluyla maç sonu röportajına çıktı.
Brian Priske maç sonu açıklamasında turu geçmeyi sonuna kadar hak ettiklerini belirterek teknik adam ve takım kadrosu anlamında büyük değişim geçiren Antwerp kulübünün daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirtti.
Royal Antwerp Teknik direktörü Brian Priske maç sonu havluyla geldi!
Royal Antwerp'in teknik direktörü Brian Priske, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Omonia karşısında turu geçmelerinin ardından basın toplantısına sadece havluyla çıkarak dikkat çekti. İşte o anlar...
UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Omonia'yı yenen Royal Antwerp'in teknik direktörü Brian Priske, maç sonu basın toplantısına çıplak çıktı.
Fox Sport'un haberine göre Royal Antwerp'in Danimarkalı teknik direktörü Brian Priske, oyuncularına Avrupa Ligi gruplarına kaldıkları takdirde basın toplantısına kıyafetleri olmadan katılacağının sözünü verdi. Antwerp, Omonia'yı penaltılarda eledi ve Priske maç sonunda sözünü tutarak kıyafetsiz ve sadece belindeki havluyla maç sonu röportajına çıktı.
Brian Priske maç sonu açıklamasında turu geçmeyi sonuna kadar hak ettiklerini belirterek teknik adam ve takım kadrosu anlamında büyük değişim geçiren Antwerp kulübünün daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirtti.
Wait... What's happening here?! 👀🤣#OMOANT #COYR🔴⚪ #RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/lEotWZj1FR— Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 26, 2021
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