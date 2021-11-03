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FUTBOL

Xavi'nin geleceği belli oldu! Al Sadd ve Barcelona...

Xavi’nin geleceği belli oldu! Al Sadd ve Barcelona...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.11.2021

İspanya La Liga devi Barcelona'nın adı bir süredir teknik direktörlük görevi için Xaxi ile anılırken İspanyol teknik adamın kulubü Al Sadd'dan açıklama geldi. İşte son detaylar...

İspanya La Liga devi Barcelona'nın yetkilileri Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçı sonrasında Xavi'nin takımın başına geçmesi için görüşmeleri sürdürebilmek adına Katar'a gitmişti.

Kulüp başkanı Joan Laporta'nın yer almadığı görüşmelerin sonucu belli oldu.

Al Sadd CEO'su Turki Al-Ali, Xavi'yi takımda tutacaklarını ve göndermeyeceklerini açıkladı.

"XAVI'Yİ TAKIMDA TUTACAĞIZ"

Turki Al Ali yaptığı açıklamada, "Barcelona yetkililerinin ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz ve saygı duyuyoruz. Ancak teknik direktörümüz Xavi'yi takımda tutmaya kararlıyız ve sezonun hassas bir döneminde gitmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.
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