Son dakika spor haberi: İspanyol devi Barcelona’ya transfer olan Emre Demir’in ilginç hikayesi! Şota Arveladze...

7-8 yaşında Beşiktaş'ın altyapısına gitme durumum vardı, Beşiktaş'ın o dönemki başkanı Fikret Orman 'Olmaz' demiş. Ben de memleketim Mersin'de çalışmalarıma devam ettim. Babam, Kayserispor'un beni istediğini söyledi. O dönem Recep Mamur ile Süleyman Hurma antrenmanda beni 10 dakika izlediler ve transferim gerçekleşti.