Liverpool forması giyen Xherdan Shaqiri, transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler Xherdan Shaqiri'nin yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Xherdan Shaqiri kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

Xherdan Shaqiri kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Xherdan Shaqiri kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

XHERDAN SHAQIRI KİMDİR?

Shaqiri, 10 Ekim 1991 tarihinde Kosova'nın Gilan kentinde doğdu. Sağ kanat futbolcusu olan Shaqiri, aynı zamanda forvet arkası ve sol kanatta da oynayabiliyor. Shaqiri furbola, İsviçre'nin Augst takımının altyapısında başladı. Yetenekleri ile dikkat çeken Shaqiri, İsviçre'nin köklü kulüplerinden Basel altyapısına geçti ve burada profesyonel oldu.

Basel formasıyla 130 maçta 23 gol, 27 asist oynadı ve dev kulüplerin dikkatini çekti. 2012 yılında 11,8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Bayern'de forma giydiği 81 maçta 17 gol, 19 asist yapmayı başardı. 2015 Ocak'ta satın alma opsiyonuyla Inter'e kiralanan futbolcu burada çıktığı 20 maçta 3 gol, 2 asist yaptı ve Temmuz 2015'te 15 milyon Euro'ya Inter'e transfer oldu fakat sadece bir ay sonra, Ağustos 2015'te Stoke City yıldız futbolcuyu 17 milyon Euro'ya transfer etti. 2018 yılında 18 milyon euro transfer bedeliyle Liverpool'a transfer oldu. Halen Liverpool'da forma giyen Shaqiri bu sezon 22 maçta 1 gol 4 asist ile oynadı.

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