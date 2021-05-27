27 Mayıs 2021, Perşembe

FUTBOL

Xherdan Shaqiri kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

Xherdan Shaqiri kimdir?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

forması giyen , transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler Xherdan Shaqiri'nin yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Xherdan Shaqiri kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Xherdan Shaqiri kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

XHERDAN SHAQIRI KİMDİR?

Shaqiri, 10 Ekim 1991 tarihinde 'nın kentinde doğdu. futbolcusu olan Shaqiri, aynı zamanda arkası ve sol kanatta da oynayabiliyor. Shaqiri furbola, 'nin takımının altyapısında başladı. Yetenekleri ile dikkat çeken Shaqiri, İsviçre'nin köklü kulüplerinden altyapısına geçti ve burada profesyonel oldu.

Basel formasıyla 130 maçta 23 gol, 27 asist oynadı ve dev kulüplerin dikkatini çekti. 2012 yılında 11,8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında devi Münih'e transfer oldu. Bayern'de forma giydiği 81 maçta 17 gol, 19 asist yapmayı başardı. 2015 Ocak'ta satın alma opsiyonuyla Inter'e kiralanan futbolcu burada çıktığı 20 maçta 3 gol, 2 asist yaptı ve Temmuz 2015'te 15 milyon Euro'ya Inter'e transfer oldu fakat sadece bir ay sonra, Ağustos 2015'te yıldız futbolcuyu 17 milyon Euro'ya transfer etti. 2018 yılında 18 milyon euro transfer bedeliyle 'a transfer oldu. Halen Liverpool'da forma giyen Shaqiri bu sezon 22 maçta 1 gol 4 asist ile oynadı.

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