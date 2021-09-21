Son dakika spor haberi: TFF'den Kadın Ligleri için yeniden yapılandırma kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla kadın liglerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli kararlar aldığını açıkladı. Federasyona yazılı başvuruda bulunan Altay, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kadın şubelerinin belirlenecek kriterleri sağlamaları koşuluyla yeni oluşturulacak en üst Kadınlar Ligi’ne alınmasına karar verildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla kadın liglerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli kararlar aldı.
Buna göre; federasyona yazılı başvuruda bulunan Altay, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kadın şubelerinin belirlenecek kriterleri sağlamaları koşuluyla yeni oluşturulacak en üst Kadınlar Ligi'ne alınmasına karar verildi.
Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 20.09.2021 tarihli toplantısında, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla kadın liglerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli kararlar almıştır.
FIFA ve UEFA'nın çok önemsediği ve yeni düzenlemeler getirdiği bu branşta yeni bir yapı oluşturulması kapsamında, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan kulüplerimize kadın futbolu branşı açma planları sorulmuş ve 6 Süper Lig kulübümüz 2021-2022 sezonundan itibaren takım oluşturarak liglere katılım sağlayacağını bildirmiştir.
Bu çerçevede Federasyonumuza yazılı başvuruda bulunan Altay, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Trabzonspor A.Ş. Süper Lig kulüplerimizin kadın şubelerinin belirlenecek kriterleri sağlamaları koşuluyla yeni oluşturulacak en üst Kadınlar Ligi'ne alınmasına karar verilmiştir.
Liglerin düzenlenmesi, yapısı ve statülere dair hazırlıklar en kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulacaktır."
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