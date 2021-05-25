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FUTBOL

Kenan Karaman kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

Kenan Karaman kimdir?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

'ımızın yıldız isimlerinden , transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler Kenan Karaman'ın yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kenan Karaman kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

'ın yıldızı 'ın kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Kenan Karaman kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

KENAN KARAMAN KİMDİR?

Kenan Karaman 5 Mart 1994'te , 'da doğdu. Kenan Karaman Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. forması ile sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kenan Karaman'ın kariyerinde Almanya'nın köklü kulüpleri yer alıyor. (2000 - 2005), (2005 - 2007), (2007 - 2009), (2009 - 2014), (2014 - 2018), Fortuna Düsseldorf (2018 - 2021) gibi ekiplerde forma giyen milli yıldız kulübüne veda etti. Kenan Karaman bu sezon 29 maçta 7 gol 2 asist ile oynadı.

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