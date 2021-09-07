07 Eylül 2021, Salı

FUTBOL

Batman Petrolspor - Hendekspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Batman Petrol - Hendek Spor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. 1. tur maçında Batman Petrolspor ile Hendekspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Batman Petrolspor - Hendekspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupsaı başlıyor. 2021-2022 sezonu 1. tur maçında Batman Petrolspor ile Hendekspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Batman Petrolspor - Hendekspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

BATMAN PETROLSPOR - HENDEKSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Batman Petrolspor - Hendekspor maçı 7 Eylül Salı günü sat 15:00'te A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BATMAN PETROLSPOR - HENDEKSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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