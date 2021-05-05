05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Galatasaray-Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Bir yanda Fatih Terim bir yanda Sergen Yalçın. İki teknik adamı mukayese eder misiniz? Bu maçın favorisi Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Tecrübe büyük faktör... Kolay kazanılmıyor. Tecrübe çok pahalı bir şey ama iyi kullanırsanız. Tabii bir de şu var; Her şeyin genci, dinamiği, yenisi iyidir. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli... Yeni birilerinin gelmesi lazım. Bu üçlüyü zorlayacak adam da Sergen Yalçın. Az hata ile doğru gidiyor. Birisi kulüp başkanı ile kavga edip, saha çamurlu diyor Fatih Terim, diğeri Şenol Güneş, Avrupa'da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya bizden bir hafta sonra ligleri bitirmesine rağmen Güneş'in isteği ile Türkiye'de takımlar perişan oluyorlar, şu hastalık döneminde. Neyi kaçırıyorsun Şenol Güneş. Benim milli takımımda oynayan futbolcuların 8-9 tanesi zaten Avrupa'da oynuyor. 3 gündür bunu işliyorum. Bir tane cevap veren Allah'ın kulu yok.
Derbiyi kim yönetmeli? Hiç çalışmadım, maça çıkan hakem gördüğünü çalsın, ufak hesaplar yapmasın... VAR'da görev alacaklar da geçtiğimiz haftalardaki gibi kör olmasınlar, gözlük taksınlar, bütün bir yıl emek sarf eden namusuyla mücadele eden kazansın. Hakem de namuslu düdük çalsın, VAR da namusuyla dört gözüyle baksın. (Fotomaç)
Erman Toroğlu: Ahlaksız işler yapılıyor
Süper Lig'in bitimine 3 maç kala A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Toroğlu,"Genal hava Beşiktaş'ın şampiyon olduğu yönünde. Galatasaray ve Fenerbahçe de kazanıyor. Bir sürpriz olur mu? Yoksa Beşiktaş şampiyon mu? Beşiktaş'ınn şampiyon olmaması için iki sebep var; Beşiktaş'a tayin edilecek hakemler, rakiplerine tayin edilecek hakemler. Göstere göstere ahlaksız işler yapılıyor." ifadelerinde bulundu.
Genal hava Beşiktaş'ın şampiyon olduğu yönünde. Galatasaray ve Fenerbahçe de kazanıyor. Bir sürpriz olur mu? Yoksa Beşiktaş şampiyon mu? Beşiktaş'ınn şampiyon olmaması için iki sebep var; Beşiktaş'a tayin edilecek hakemler, rakiplerine tayin edilecek hakemler. Göstere göstere ahlaksız işler yapılıyor. Bu cümlelerimin hesabını sormak isteyenler görüntüleri getirsinler, beni mahkemeye versinler, hakimin önüne çıkıp konuşalım.
Galatasaray-Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Bir yanda Fatih Terim bir yanda Sergen Yalçın. İki teknik adamı mukayese eder misiniz? Bu maçın favorisi Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Tecrübe büyük faktör... Kolay kazanılmıyor. Tecrübe çok pahalı bir şey ama iyi kullanırsanız. Tabii bir de şu var; Her şeyin genci, dinamiği, yenisi iyidir. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli... Yeni birilerinin gelmesi lazım. Bu üçlüyü zorlayacak adam da Sergen Yalçın. Az hata ile doğru gidiyor. Birisi kulüp başkanı ile kavga edip, saha çamurlu diyor Fatih Terim, diğeri Şenol Güneş, Avrupa'da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya bizden bir hafta sonra ligleri bitirmesine rağmen Güneş'in isteği ile Türkiye'de takımlar perişan oluyorlar, şu hastalık döneminde. Neyi kaçırıyorsun Şenol Güneş. Benim milli takımımda oynayan futbolcuların 8-9 tanesi zaten Avrupa'da oynuyor. 3 gündür bunu işliyorum. Bir tane cevap veren Allah'ın kulu yok.
Derbiyi kim yönetmeli? Hiç çalışmadım, maça çıkan hakem gördüğünü çalsın, ufak hesaplar yapmasın... VAR'da görev alacaklar da geçtiğimiz haftalardaki gibi kör olmasınlar, gözlük taksınlar, bütün bir yıl emek sarf eden namusuyla mücadele eden kazansın. Hakem de namuslu düdük çalsın, VAR da namusuyla dört gözüyle baksın. (Fotomaç)
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