05 Mayıs 2021, Çarşamba

FUTBOL

ALG Spor 3-0 Fomget Gençlik ve Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

ALG Spor ligi 3. bitirdi!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu üçüncülük maçında ALG Spor, 'u 3-0 mağlup etti.

'nın ilçesindeki 'nde oynanan üçüncülük maçında, ALG Spor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 22. dakikada Yana Derkach, 56. dakikada ve 66. dakikada 'in golleriyle 3-0 kazanan ALG Spor sezonu üçüncü tamamladı.

Karşılaşmayı Direktörü ile Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da izledi.

temsilcisi ALG Spor, yarı finalde takımına penaltı atışları sonunda 2-1, Fomget Gençlik ve Spor da 'a 1-0 yenilmişti.

Beşiktaş Vodafone ile Fatih Vatanspor, 18.00'de final mücadelesinde karşılaşacak.


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