23 Ağustos 2021, Pazartesi

FUTBOL

Hollanda'da Görkem Sağlam ve Ali Akman haftanın ilk 11'inde

Hollanda’da Ali ve Görkem damgası!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Hollanda Ligi'ndeki temsilcilerimiz Ali Akman ve Görkem Sağlam haftanın ilk 11'ine seçildi. Akman, takımının ilk golüne imza atarken, Sağlam, takımın ilk iki gollerinin asistini yaptı!

Hollanda Eredivisie'de haftanın ilk 11'inde 2 Türk futbolcu Ali Akman ve Görkem Sağlam da yer aldı.
Eredivisie'nin 2'nci haftasında en iyi performans gösteren 11 futbolcusu açıklandı. Haftanın 11'inde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan NEC Nijmegen'e kiralanan 19 yaşındaki genç forvet Ali Akman ile Willem'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha Görkem Sağlam da yer almayı başardı. NEC Nijmegen'in PEC Zwolle'yi 2-0 yendiği maçta Ali Akman, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren golü atarak, galibiyette önemli bir rol oynadı. Görkem Sağlam ise Willem'ın Vitesse'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 2 golün asistini yaparak haftanın 11'ine girdi. Sahada 70 dakika görev alan Sağlam, orta sahada gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

Görkem Sağlam: Trabzonspor&#39;da oynama hayalim var - TRT Spor - Türkiye`nin güncel spor haber kaynağıAli Akman attı, Nijmegen ilk galibiyetini aldı | Transfermarkt

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