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Son dakika spor haberi: Bakan Kasapoğlu açıkladı! Olimpik ve paralimpik sporcular aşılanacak

Bakan Kasapoğlu açıkladı! Olimpik ve paralimpik sporcular aşılanacak
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 'yi temsil eden olimpik ve paralimpik sporcuların öncelikli Covid-19 aşı uygulaması randevusuna dahil edildiğini açıklad. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , ülkemizi temsil eden olimpik ve paralimpik sporcuların öncelikli yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşı uygulaması randevusuna dahil edildiğini duyurdu.


'nın başkenti 'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat ve öncesinde sporcularımızın aşılama süreci başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek ve 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak Paralimpik Oyunları öncesinde sporcularımızın öncelikli Covid-19 aşı uygulaması randevusuna dahil edildiğini söyledi.
Bakan Kasapoğlu, 'nın başlamasına sayılı günler kaldığını belirterek, "Oyunlar öncesinde sporcularımızın aşılamasına öncelikli olarak başlıyoruz. tarafından, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm ve Paralimpik Oyunlara kota alan ve kota alması muhtemel sporcularımız aşılama kapsamına dahil edildi. Olimpiyat sürecinde sporcularımıza her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Sporcularımız ülkemizi, şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edecekler"


"Ülkemizi temsil edecek sporcularımızın sağlığını çok önemsiyoruz" diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:


"Aşılamayla inşallah ülkemiz ve tüm dünya ülkeleri bu hastalıktan kurtulacak, beklentimiz bu yönde. Pandemi süreci içerisinde olmamıza rağmen geride bıraktığımız dönemde çalışmalarımızın ve hedeflerimizin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdik. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun, devletimizin bütün imkanlarını sporcularımız için seferber etmeye devam edeceğiz. ile ilgili kota müsabakaları henüz bitmedi ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak ve inşallah 2020 Tokyo'da güzel neticelerin bizi beklediğine, tüm sporcularımızın ülkemizi, şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum."

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