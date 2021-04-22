22 Nisan 2021, Perşembe

FUTBOL

Son dakika spor haberi: Yönetici açıkladı! "Beşiktaş'la görüşebiliriz..."

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Beşiktaş ile adı anılan golcüleri Mame Diouf ile ilgili açıklamalarda bulundu. Savaş, Diouf için Beşiktaş'la görüşebileceklerini ifade etti. Savaş ayrıca, Boupendza için devre arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif geldiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Yönetici açıkladı! Beşiktaş'la görüşebiliriz...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden bir tanesidir. Diouf için görüşmek istiyorlarsa biz görüşebiliriz ama biz 'u alırken çok kaliteli bir futbolcu aldığımızı zaten biliyorduk.

Son dakika spor haberi: Yönetici açıkladı! Beşiktaş'la görüşebiliriz...

Saha içinde ve saha dışında müthiş profesyonel bir insan. Gol atıyor belki ama attığı kadar da zevk alıyor.

Son dakika spor haberi: Yönetici açıkladı! Beşiktaş'la görüşebiliriz...

gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için Hatay olarak çok şanslıyız. Mame Diouf takım içinde, takım dışında, teknik heyete ve arkadaşlarına pozitif sinerji veren bir kardeşimiz.

Son dakika spor haberi: Yönetici açıkladı! Beşiktaş'la görüşebiliriz...

Bizimle olmasından da çok memnunuz. Ben uzun yıllar 'a hizmet vereceğini düşünüyorum.

Son dakika spor haberi: Yönetici açıkladı! Beşiktaş'la görüşebiliriz...

Saha içinde ne kadar yardımlaşan ve koşan bir adam görüyorsanız saha dışında da aynısını görürsünüz. Ben bugüne kadar negatif bir hareketini görmedim.

Son dakika spor haberi: Yönetici açıkladı! Beşiktaş'la görüşebiliriz...

Senegal'in değil belki bütün Afrika'daki en sempatik, en faydalı futbolcu biri olduğunu söyleyebilirim.

Son dakika spor haberi: Yönetici açıkladı! Beşiktaş'la görüşebiliriz...

"BOUPENDZA İÇİN FENERBAHÇE VE GALATASARAY'LA GÖRÜŞTÜK"

, Süper Lig'de gol krallığının zirvesinde yer alan Aaron Boupendza'nın transferiyle ilgili de konuştu.

Son dakika spor haberi: Yönetici açıkladı! Beşiktaş'la görüşebiliriz...

Her iki takımla da devre arasında görüşmeler oldu ama ondan sonra herhangi bir görüşme olmadı. İngiltere ve İtalya'dan Boupendza'yı ciddi takip eden takımlar var.

Son dakika spor haberi: Yönetici açıkladı! Beşiktaş'la görüşebiliriz...

Şu anda büyük kulüplerden 'daki futbolcularımız ile ilgili bir talep gelmedi. Hatayspor'a sezon başında bedelsiz gelen Boupendza, bu sezon 32 maçta 21 kez ağları sarstı.

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