Son dakika spor haberi: Yönetici açıkladı! "Beşiktaş'la görüşebiliriz..."
Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Beşiktaş ile adı anılan golcüleri Mame Diouf ile ilgili açıklamalarda bulundu. Savaş, Diouf için Beşiktaş'la görüşebileceklerini ifade etti. Savaş ayrıca, Boupendza için devre arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif geldiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden bir tanesidir. Diouf için görüşmek istiyorlarsa biz görüşebiliriz ama biz Mame Diouf'u alırken çok kaliteli bir futbolcu aldığımızı zaten biliyorduk.
Saha içinde ve saha dışında müthiş profesyonel bir insan. Gol atıyor belki ama attığı kadar da zevk alıyor.
Mame Diouf gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için Hatay olarak çok şanslıyız. Mame Diouf takım içinde, takım dışında, teknik heyete ve arkadaşlarına pozitif sinerji veren bir kardeşimiz.
Bizimle olmasından da çok memnunuz. Ben uzun yıllar Hatayspor'a hizmet vereceğini düşünüyorum.
Saha içinde ne kadar yardımlaşan ve koşan bir adam görüyorsanız saha dışında da aynısını görürsünüz. Ben bugüne kadar negatif bir hareketini görmedim.
Senegal'in değil belki bütün Afrika'daki en sempatik, en faydalı futbolcu biri olduğunu söyleyebilirim.
"BOUPENDZA İÇİN FENERBAHÇE VE GALATASARAY'LA GÖRÜŞTÜK"
Lütfü Savaş, Süper Lig'de gol krallığının zirvesinde yer alan Aaron Boupendza'nın transferiyle ilgili de konuştu.
Her iki takımla da devre arasında görüşmeler oldu ama ondan sonra herhangi bir görüşme olmadı. İngiltere ve İtalya'dan Boupendza'yı ciddi takip eden takımlar var.
Şu anda büyük kulüplerden Hatayspor'daki futbolcularımız ile ilgili bir talep gelmedi. Hatayspor'a sezon başında bedelsiz gelen Boupendza, bu sezon 32 maçta 21 kez ağları sarstı.
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