23 Ağustos 2021, Pazartesi

FUTBOL

İşitme Engelliler Milli Takımı Riva'da kampa girdi! Şenol Güneş'le görüştüler

İşitme Engelliler Milli Takımı Riva’da kampa girdi
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.08.2021

Brezilya'da gelecek yıl yapılması planlanan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren İşitme Engelliler Milli Takımı, Riva'da kampa girdi ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler Milli Takımı, kampta A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

Milliler, Engellilerden Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy'un da katılımıyla 27 Ağustos'ta Çekya maçı için başkent Prag'a gidecek.

Ömer Gürsoy yaptığı açıklamada, "TFF'nin ve başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in engelli futboluna verdiği desteklerle geçmişinde olimpiyat, iki dünya ve Avrupa Şampiyonluğu olan milli takımımızın, olimpiyat elemelerindeki Çekya ve Fransa maçlarından, yine Riva'nın uğuruyla ülkemize başarılı sonuçlar alarak döneceğine inanıyorum. Olimpiyatlarda geçmişte olduğu gibi şampiyonluğa ulaşacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Elemelerde 29 Ağustos Pazar günü Çekya ile karşılaşacak milli takım, müsabaka sonrasında Türkiye'ye dönecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
⚡️F.Bahçe Kolasinac’ta mutlu sona ulaştı! İşte maaşı ⚡️F.Bahçe Kolasinac'ta mutlu sona ulaştı! İşte maaşı
Keita Balde kimdir? Keita Balde kimdir?
Bizim Semtin Takımı’nda bu haftaki durak Taksimspor Bizim Semtin Takımı'nda bu haftaki durak Taksimspor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör