Keita Balde kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kariyeri ve yaşamı...
Son olarak Sampdoria'da forma giyen Keita Balde, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Futbolseverler bu gelişmenin ardından yıldız futbolcu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Keita Balde'nin yaşamı ve kariyeri arama motorlarında sorgulattı. Peki, Keita Balde kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?
Dünya futbolunun hızlı yükselen yıldız adayları arasında yer alan ve ardından kariyerinde düşün yaşayan Senegalli kanat futbolcusu Keita Balde'nin adı Fenerbahçe ile anıldı. Bu gelişmenin ardından yıldız isim hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki, Keita Balde kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?
KEITA BALDE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?
Keita Balde, 8 Mart 1995 yılında İspanya'nın Arbucies'de dünyaya geldi. Senegalli yıldız, CF Damm'da futbola başladı. 2004 yılında Barcelona alt yapısına geçti. U16 kademesine kadar Barcelona'da yer alan Keita Balde, ardından Lazio U19 takımına geçiş yaptı. Gösterdiği başarılı performansın ardından Lazio A takımına yükselen Keita Balde hızı ve teknik yapısıyla dikkatleri üzerine çekti. 30 milyon euro bonservis ile Fransa temsilcisi Monaco'ya transfer olan Balde, beklentilerin altında kaldı. Ardından Inter'e kiralık giden Balde, son olarak Sampdoria'da forma giydi. Balde, kariyerinde 273 maça çıktı 75 gol kaydederken, 41 asist üretti.
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