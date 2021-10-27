Volkan Şen'e BAL ekiplerinden Görükle İpekspor talip oldu!

Bir dönem Süper Lig'de Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Volkan Şen'e, Bölgesel Amatör Lig ekibi Görükle İpekspor talip oldu.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinde Bursa temsilcisi Görükle İpekspor, bir dönem Süper Lig'de Bursaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor formalarını da giyen Volkan Şen için atağa kalktı.

Bursa Hakimiyet'in haberine göre Bursaspor ile şampiyonluk yaşamış Milli futbolcu Volkan Şen'i kadrosuna katmak istiyor. 3. Lig'e çıkmayı kafasına koyan, hatta geçen sezon play-off yarı finalinde elenen Görükle İpekspor şu an da boşta olan Volkan Şen için temsilcisine ulaştı. Türkiye'de çok önemli bir kariyere sahip olan Volkan Şen'in konusunun önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Halen Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından birisi olan Volkan Şen sezon başında Bursaspor'un gündemine gelmişti. Ancak Yeşil Beyazlı yönetim transferi veto etmişti. Bursa Hakimiyet'e konuşan Görükle İpekspor başkanı Ramazan Kıvrak, "Volkan Şen'i Bursa futbolunda 1 takımı daha profesyonel lige çıkarmaya davet ediyoruz. Volkan için tüm şartlarımızı zorlayacağız" dedi.

DİĞER

FUTBOL HABERLERİ