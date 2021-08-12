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FUTBOL

Son dakika spor haberi: TFF'den flaş deplasman golü kararı!

TFF’den flaş deplasman golü kararı!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 Giriş Tarihi: 12.08.2021

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, alt liglerde ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final karşılaşmalarında deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıkladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezon öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Özdemir, 2021/2022 sezonunda alt liglerde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasman golü kuralının kaldırıldığını söyledi. Nihat Özdemir açıklamasında "UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı. Türkiye Kupası'nın çeyrek finali sonrasını rövanşlı yapacağız. Bu maçlar ve alt liglerin play-off'ları için biz de o kuralı getirdik. UEFA'nın kurallarına uyum sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TFF 1. LİG'DE DE VAR UYGULANACAK

Nihat Özdemir ayrıca yeni sezondan itibaren TFF 1. Lig'de VAR'ın uygulanacağını açıkladı. Özdemir, "25 A klasman hakemimiz olacak. VAR'A 7 yeni hakem gelecek. TFF 1. Lig'de de bu yıl VAR olacak." dedi.

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