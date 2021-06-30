Son dakika spor haberi: Ahmed Kutucu'nun menajerinden transfer açıklaması! "Süper Lig'de izleyeceğiz..."
Geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga'ya veda Schalke 04'ün oyuncusu Ahmed Kutucu'nun menajeri Ersin Akan açıklamalarda bulundu. Milli futbolcunun transferi hakkında merak edilenleri yanıtlayan Akan, Ahmed Kutucu'yu gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda izleyeceğiz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Almanya Bundesliga'ya veda eden Schalke 04'ün Türk futbolcusu Ahmed Kutucu, Süper Lig'de forma giymeye hazırlanıyor. Ahmed Kutucu'nun menajeri Ersin Akan, 21 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
"ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERECEK BİR TAKIM"
Schalke'nin Bundesliga 2'ye düşmesi nedeniyle genç hücum oyuncunun takımından ayrılacağını vurgulayan Ersin Akan, "Ahmed Kutucu'nun Schalke ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Schalke de 2'nci Lig'e düştü. Ahmed Kutucu, milli takımda da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynamak istiyor. Genç yaşına karşın farklı bölgelerde görev alarak önemli tecrübeler elde etti. Bundesliga'da 45 maça çıkmış, goller atmış, asistler yapmış bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Teklifler de geliyor. Ahmed Kutucu'yu gelecek sezon Süper Lig'de izleyeceğiz" diye konuştu.
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