11 Nisan 2021, Pazar

FUTBOL

Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takıma seçildi!

Şehit Fethi Sekin'in oğlu milli takıma seçildi
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

5 Ocak 2017'de İzmir'de terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek şehit olan Fethi Sekin'in oğlu Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçildi.

İzmir'de 5 Ocak 2017'de PKK tarafından önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek kahramanca şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor. Daha önce U14 Milli Takımı'na davet edilen ve Altay U15 takımının kaptanlığını üstlenen 15 yaşındaki Burak Tolunay, ikinci kez ay-yıldızlı formayı terletecek.

Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "U16 Milli Takımımızın 12-21 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen altyapı oyuncumuz Burak Tolunay Sekin'e güveniyor ve yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


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