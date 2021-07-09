U19 Gelişim Ligi Yarı Final: Fenerbahçe-Trabzonspor | CANLI

Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor. Fenerbahçe çeyrek finalde Başakşehir'i elerken, Trabzonspor ise Göztepe'yi mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesini canlı olarak aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor.

Çeyrek finalde Fenerbahçe, Başakşehir'i 6-0 devirerek yarı finale yükselirken, Trabzonspor ise Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Bugün ise saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Fenerbahçe ile Trabzonspor'un U19 takımları karşılaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçını canlı izlemek için:

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı saat 20.00'de başladı ve A Spor ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor.



DİĞER

FUTBOL HABERLERİ