04 Ağustos 2021, Çarşamba
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UEFA EURO 2020'de İtalya - İngiltere finalindeki olaylarla ilgili disiplin süreci başlattı
Son dakika spor haberleri: UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya ile İngiltere arasında oynanan final maçına biletsiz girmek isteyen İngiliz taraftarların polis ve stat görevlileriyle çatışması nedeniyle disiplin süreci başlattı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda İngiltere ile İtalya arasında oynanan final maçında taraftarların stat içinde ve dışında neden olduğu olaylarla ilgili İngiltere Futbol Federasyonuna yönelik disiplin sürecinin başlatıldığı kaydedildi.
İtalya'nın kazandığı final mücadelesine biletsiz girmek isteyen İngiliz taraftarlar, polis ve stat görevlileriyle çatışmıştı.
Bu arada, İngiltere Futbol Federasyonu da "utanç verici sahnelerin" bir daha yaşanmaması için bağımsız inceleme başlattığını duyurdu.
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