04 Ağustos 2021, Çarşamba

FUTBOL

Son dakika spor haberi: UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

UEFA'dan Meler'e görev!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Jablonec ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.

Çekya'nın Jablonec Nad Nisou şehrindeki Strelnice Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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